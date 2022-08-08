Уже на этой неделе в Украине ожидается переменная погода с ограниченным количеством осадков на большей части территории и аномально высокими температурами в южных и восточных областях. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он пояснил, что в связи с установлением поля повышенного атмосферного давления, в ближайшие дни на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. По его словам, несколько иная ситуация будет складываться в западных, северных и частично центральных областях.

"Здесь малоподвижный холодный фронт обусловит выпадение осадков и гораздо более низкую температуру воздуха, особенно в дневное время. Но ближе к следующим выходным жаркая погода распространится также на северные и западные регионы", - рассказал синоптик.

В частности, по его прогнозу, уже 9 августа в южных, центральных и восточных областях ожидается жара до +38°.

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