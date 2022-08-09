Об этом она рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Победоносное влияние планет весной 2023 года находится в гороскопе нашего главнокомандующего Валерия Залужного: Юпитер, как символ победы, сходится с Марсом, что является символом войны», - отметил Влад Росс.
По словам астролога, астрологическая ситуация следующей весной будет способствовать победе Украины в войне с россией. По мнение эксперта, это должно принести нам победу.
«Я вижу одно – капитуляцию российской федерации. Наша победа в 2023 году однозначно произойдет, а обострение закончится под Новый год – в декабре, ведь российская армия будет доведена до того, что она не сможет вообще вести никакие войны», - подчеркнул Влад Росс.
Как отметил астролог, ближе середины зимы российская армия будет полностью истощена, о чем свидетельствует определенное положение Марса в тот период.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Тактическое окружение: стало известно о новых больших успехах ВСУ на важном направлении
"До сих пор было наоборот": в Европе рассказали, как меняется ход войны, у русских большие проблемы
Мама 4-летней Лизы поделились, что чувствует после трагедии: "Моя любовь, моя любимая девочка"
София Ротару неожиданно попросила о помощи и сообщила, где сейчас находится: "Еще сложнее мне..."
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Такжке Politeka публиковала слова политолога Николая Давыдюка: Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке.