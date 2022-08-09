Астролог Влад Росс рассказал, что из-за некоторых астрологических особенностей победу Украины и окончание войны можно будет ожидать уже следующей весной.

Об этом она рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Победоносное влияние планет весной 2023 года находится в гороскопе нашего главнокомандующего Валерия Залужного: Юпитер, как символ победы, сходится с Марсом, что является символом войны», - отметил Влад Росс.

По словам астролога, астрологическая ситуация следующей весной будет способствовать победе Украины в войне с россией. По мнение эксперта, это должно принести нам победу.

«Я вижу одно – капитуляцию российской федерации. Наша победа в 2023 году однозначно произойдет, а обострение закончится под Новый год – в декабре, ведь российская армия будет доведена до того, что она не сможет вообще вести никакие войны», - подчеркнул Влад Росс.

Как отметил астролог, ближе середины зимы российская армия будет полностью истощена, о чем свидетельствует определенное положение Марса в тот период.

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Такжке Politeka публиковала слова политолога Николая Давыдюка: Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке.





