Понравились Bluetooth-наушники AirPods 2, но сомневаетесь в целесообразности покупки? Хотели бы знать, чего ожидать относительно автономной работы беспроводной гарнитуры? Интересуют процессы подключения и особенности управления устройством? Ответы на эти и многие другие вопросы подготовили специалисты интернет-магазина «Стилус» в данном обзоре – приступим к знакомству с Эпл АирПодс 2 2019 года.

Bluetooth-наушники AirPods 2: гармония качества и дизайна

Знакомство с гарнитурой стоит начать с изучения дизайна. Если ожидаете увидеть новые черты или совершенно обновленный облик, то вынуждены разочаровать. Но не спешите расстраиваться, поскольку AirPods 2 сохранили привычный дизайн, который применяется «яблочной» корпорацией в аудиогарнитуре с 2012 года. Перед нами элегантные и утонченные наушники-вкладыши, которые выполнены в стиле минимализма. Для излучателей характерен ставший традиционным форм-фактор «капля». Дополняют устройство тонкие и слегка удлиненные «ножки» с расположенными внутри динамиками.

Расцветка как наушников, так и зарядного кейса – традиционно белоснежная. Поэтому такой аксессуар отлично гармонирует с разными образами: повседневными (casual), спортивными, молодежными, деловыми и т.д.

Зарядный кейс изменился незначительно – верхняя часть получила матовое покрытие. Также на лицевую панель разработчики компании Apple решили вынести светодиод. Что касается материалов, то при разработке AirPods 2 поколения задействованы:



- пластик – корпус бокса и основания наушников;

- силикон/полипропилен – амбушюры наушников;

- металл – окантовка крышки и зарядного Lightning-разъема.

Отметим тот факт, что производителем была модернизирована крышка кейса, теперь устройство открывается и закрывается проще и быстрее. Но переживать, что наушники выпадут во время транспортировки не стоит, поскольку магнитные фиксаторы отлично справляются с поставленной на них задачей.

Синхронизация Apple AirPods 2 и комфорт эксплуатации

Наушники АирПодс 2 поколения изготовлены с учетом физиологических особенностей строения ушной раковины человека, поэтому изделие сидит комфортно, надежно и прочно. Небольшой вес (по 4 грамма каждый наушник) и отсутствие хрящевых фиксаторов исключают вероятность дискомфорта. Согласно отзывам пользователей, гарнитура не давит, не натирает, не скользит, не мешает.

Беспроводные наушники покупают преимущественно для подключения к мобильному телефону. Что касается AirPods 2, то данная модель подходит для синхронизации со следующими гаджетами «яблочного» бренда Apple:



- iPhone;

- iPad;

- MacBook;

- Apple Watch.



Для подключения производителем задействован модуль Bluetooth 5.0. Айфон и смарт-часы выполняют подключение в автоматическом режиме. Касательно макбуков и айпадов, то пользователю нужно зайти в настройки и выбрать соответствующий тип аудиогарнитуры.

Управлять наушниками стало значительно проще и быстрее – теперь «помощнику» Siri команды можно давать голосом. При помощи приложения несложно отвечать и совершать звонки, общаться посредством сообщений, переключать музыкальные треки, запускать и ставить на паузу музыкальные композиции. Раньше нужно было помнить, какое «ухо» отвечает за управление воспроизведением музыки, а какое – за активацию голосового помощника. С покупкой AirPods второго поколения 2019 года выпуска подобных проблем больше не возникнет.

Инновационный чип и продолжительная автономность – преимущества AirPods 2

Качественное и оперативное соединение гарнитуры с айфоном, айпадом или смарт-часами гарантирует разработанный под данную модель чипсет Н1. Среди положительных качеств модернизированного чипа следует отметить следующие факты:

Увеличенная на 50% скорость подключения к гаджету.

Улучшенное соединение наушников с техникой Apple.

Уменьшенная на 30% вероятность звуковой задержки.

Увеличенная на 50% автономность при режиме разговора.

К преимуществам AirPods 2 2019 относят продолжительность автономной работы. Устройство работает приблизительно 5 часов, не требуя подзарядки встроенного аккумулятора. Если подзарядить батарею, то гарнитура способна воспроизводить аудиоконтент на протяжении 24 часов. Бывали случаи, что TWS-наушники разряжались в самый неподходящий момент? Исправить ситуацию поможет 15-минутная зарядка устройства в кейсе. После пользователь сможет еще три часа наслаждаться любимой музыкой или общаться в режиме Hands free по телефону.

И напоследок специалисты интернет-магазина Stylus решили поделиться небольшим лайфхаком, при помощи которого легко и просто узнать уровень заряда батареи. Зарядный бокс наушников следует разместить поблизости с синхронизированными Apple Watch либо iPhone. Если крышку устройства открыть, то на экране смарт-часов или айфона будет отображаться информация об аккумуляторе гарнитуры.

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