Специальность женщин, подпадающих под военный учет, будет определяться дипломом, пишет Politeka.net со ссылкой на народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федира Вениславского.
"Женщины, которые получили профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, которые работают не по специальности, а имеющие соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации", - пояснил Вениславский.
По состоянию на 18 августа в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей обязывают женщин стать на военный учет.
Также Вениславский предупредил, каким будет и будет ли вообще наказание для женщин, которые не станут на военный учет.
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Так, по его словам, к женщинам, которые с 1 октября не станут на военный учет, жесткие санкции не будут сразу применяться. Однако за это предусмотрена административная ответственность.
«В будущем думаю, что в случае уклонения от постановки на военный учет могут быть применены такие принудительные меры к таким людям, которые будут системно уклоняться от выполнения таких нормативно-правовых актов», - предупредил народный депутат.
Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ пока не нуждается в увеличении личного состава, мобилизации подлежат только конкретные специалисты.
Так, по его словам, в ВСУ в первую очередь нужны: операторы БПЛА, IT-специалисты, связисты, артиллеристы, а также специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта.
Напомним, военное положение и мобилизацию продлили – до какой даты.
Также сообщалось, что в Генштабе выдали пояснение относительно выезда из города без согласования с военкоматом.
В СНБО также сделали важное заявление по военному учету для женщин.