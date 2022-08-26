Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Если мы говорим о подготовке к участию в Таинстве, то какой-то специализированной, технической или, возможно, какой-то ментальной подготовки мы не видим в тексте Священного Писания или в требованиях даже у святых отцов. На память приходят слова из книги Деяний святых апостолов, когда апостол Филипп рассказывал одному человеку о Христе и рассказывал о таинстве Крещения. И этот человек, увидев первый водоем, остановился на колеснице и говорит: «Вот вода, что нам мешает принять крещение?» И в тот же день принял крещение, и благодать Святого Духа снизошла на этого человека непосредственно», - сообщил Сергей Ющик.

По словам протоиерея, основой участия в любом Таинстве является наша вера. Если Господь через Апостола сказал, что так будет, и человек верит и доверяет этим словам, то вера является основоположным требованием для участия в таинстве Соборования.

«Если говорить о технической подготовке к Таинству, то Священное Писание нам указывает: «Болен ли кто из вас». То есть к таинству Соборования приходят не просто посмотреть, что здесь будет. Необходимое условие участия в таинстве Соборования – это дорастание до того, что ты понимаешь, что надежда твоя в исцелении не только в наличии фармацевтики, не только в наличии врачей», - отметил протоиерей.

Сергей Ющик сообщил, что главным врачом в нашей жизни, который исцеляет не только тело, но и душу, является Бог.

Как писала ранее Politeka, протоиерей Сергей Ющик сообщил три важнейшие основы таинства Соборования.

Также Politeka сообщала, что протоиерей Сергей Ющик рассказал, сколько раз в жизни можно собороваться.