Такое решение вынес мировой судья Таганского района Москвы, пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ. Так, Twitch Interactive Inc признан виновным в нарушении порядка удаления информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством рф.
Как оказалось, в интервью с Арестовичем заметили «фейки о «спецоперации».
Сумма штрафа – три миллиона рублей. Также сообщается, что во время заседания в суд поступил еще один протокол в отношении Twitch.
«Правда только от Пескова и Путина!», «А что там под Херсоном?», - язвят в комментариях пользователи соцсетей.
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ВСУ рванули в наступление на Херсонщине: сделано срочное предупреждение
Напомним, в России запрещено называть нападение на Украину войной, также введена ответственность за "дискредитацию российских военных", под которую, по сути, подпадает любая правдивая информация о действиях и военных преступлениях российской армии в Украине.
Между тем, количество погибших на украинской земле оккупантов, согласно официальнымм данным генштаба ВСУ, на утро 30 августа достигло 47 550 тысяч.
Напомним также, что Алексей Арестович проговорился о своем новом воинском звании.
Также Арестович рассказывал о своей поездке в Москву и что он там разузнал.
Кроме того, Politeka.net писала о заработках Алексея Арестовича.