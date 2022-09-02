Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Люди, масса – это глина. Люди, в лучшем случае, - это те, кто формально мыслят. Формальное мышление, формальная логика – это просто то, что позволяет быть адекватным членом общества, чтобы можно было получить работу, ты ее сделал, объяснил, подумал, как сделать и все. То есть, люди не рождают сами концепты», - сообщил Олег Хомяк.

По словам психолога, у массы людей может родиться только неудовлетворенность, потому что как-то не реализуются их потребности. Но при этом обычный человек не может создать новый концепт, чтобы появились комфортные условия для реализации потребностей, чтобы возникло чувство удовлетворенности.

«А дальше что происходит? Появляется кто-то, кто говорит: «Я понимаю тебя, для этого нам нужно сделать то…» И это рождает какую-то надежду, что вот это, вот за этим и пойдем. В нашем культурном поле нет такого плана концептов и идей, которые могли бы захватить людей. Ну еще и народ достаточно примитивен в том смысле, что, когда ему обещают, что все будет хорошо, потом обманывают», - сообщил Олег Хомяк.

Как писала ранее Politeka, Олег Попенко рассказал, как изменилось видение власти социальной и экономической ситуации в стране после войны.

Также Politeka сообщала, что Олесь Доний объяснил, как создать украинскую концепцию: «Теперь есть выбор».





