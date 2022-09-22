Все помнят, как прежде, чем открыть USB-накопитель, его сначала нужно было проверить на наличие вирусов. Но цифровой мир шагает вперед, и подобный алгоритм проверки безопасности, как и внешние накопители, кажутся делом прошлого. Но так ли это? Что такое вредоносное ПО? Какова его цель? И возможно ли от него защититься? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

Что такое вредоносное ПО?

Вредоносное программное обеспечение, или вредоносное ПО, – это программа или код, которая, проникнув в компьютер, может нанести урон. Иногда это значит – вывести систему из строя, иногда – перехватить контроль или завладеть определенной информацией. Если вы недостаточно осведомлены в вопросах цифровой гигиены и не заботитесь о собственной кибербезопасности, заражение может произойти в любой момент.

Вредоносное ПО во время войны

Война в Украине стала своеобразным катализатором глобального роста количества кибератак с помощью вредоносного ПО.

Так, в начале 2022 года специалисты центра разведки угроз Microsoft обнаружили следы внедрения вредоносного ПО в десятках систем правительственных и некоммерческих организации. Таким образом, старт кибервойны предшествовал полномасштабному вторжению России в Украину. Однако с конца февраля количество зафиксированных кибератак увеличилось в несколько раз. Одним из сотен примеров является зафиксированный компанией Eset факт распространения на компьютерах украинцев вредоносного ПО под названием CaddyWiper. Об этом компания сообщила на странице своего официального аккаунта в Твиттере. Данное вредоносное ПО является уже третьим “вирусом-стирателем”, появившимся за время войны, и, подобно своим предшественникам, безвозвратно стирает информацию, делая всю операционную систему бесполезной

Как защитить свой компьютер от вредоносного ПО

Прежде всего будьте бдительны. Открывайте электронные письма от неизвестных отправителей с особой осторожностью, не переходите по ссылкам, отправленным в письме, в том числе, если текст сообщения содержит призыв к действию.

Обращайте внимание на корректность адресов интернет-страниц, которые вы посещаете, и не загружайте программы с непроверенных веб-сайтов. Рекомендуем скачивать программное обеспечение и приложение с таких источников, как PlayMarkey и AppStore.

Также советуем прибегнуть к услугам сервисов VPN. Например, благодаря функции Threat Protection вы сможете заниматься веб-серфингом, не переживая о собственной безопасности, поскольку она позволяет определить вредоносные файлы, блокирует доступ к вредоносным веб-сайтам, а также избавляет от трекеров и навязчивой рекламы. Однако, прежде чем скачать ВПН, убедитесь, что он проверенный и надежный. Бесплатные VPN сервисы не только могут нарушить вашу конфиденциальность, но и стать источником вредоносных ПО.

Выводы

Кибератаки и вредоносное ПО – это не мифы цифрового мира, а наша с вами реальность. Кибервойна, которая ведется подобно происходящему на осязаемом поле боя, является неотъемлемой частью военных действий, в данном случае – вторжения россии на территорию Украины. Вредоносное ПО является своеобразным снарядом дальнего действия с высокой площадью поражения. Действия злоумышленников, от кражи ваших конфиденциальных данных для проведения референдумов на временно оккупированных территориях до нарушения работы целых объектов государственной инфраструктуры, направлены на причинение вреда обычным людям. Однако вы в силах защитить себя и предупредить установку вредоносного ПО на своих устройствах.