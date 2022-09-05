Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Мы оказались не готовы. Тогдашний контекст нашей проектности заключался в том, что из лагерей вернулись диссиденты и они представляли собой провод демократического и народного движения Украины, который консолидировал все инициативы», - отметила Елена Скоморощенко.

По ее словам, обретение независимости Украиной – это был безумный подъем на волне энтузиазма, однако украинская элита не была соответственно подготовлена ​​для решения государственных вопросов, а также главного вопроса – украинской идентичности. Как она отметила, украинские интеллектуальные герои привыкли к постоянной борьбе в условиях режима, но к условиям, когда это не требуется, они не оказались готовы.

«Это был безумный контраст с тем вызовом, который мы поставили. Этот вызов был очень жестким и требовал от нас ответа: «Какое место в мире мы занимаем? Кто эти проводники? Какой дискурс мы предлагаем?», - подчеркнула Елена Скоморощенко.

Как отметила философ, украинская элита тогда составила дискурс, противоположный советской номенклатуре. По ее мнению, одним из руководителей тогдашнего украинского интеллектуального движения, фактически занимавшегося формированием новой Украины, стала молодая поэтесса Соломия Павлычко.

«Нынешние наши руководители – это было старое поколение, но тогда началась эпоха, которая нуждалась в новых интеллектуалах и ответах. Соломия Павлычко стала проводником и основал новый проект. Она происходила из интеллектуальной семьи и получила отличное образование», - сказала Елена Скоморощенко.

По словам философа, причастность Соломии Павлычко к традиционному интеллектуальному украинскому кругу позволила ей получить интеллектуальный потенциал, который позволил ей сразу вырвать Украину в бурное время на первые обсуждения и дискурсы.

«Она организовывала это как системную работу, создав интеллектуальный круг. Она не занималась полемикой с имперскими интеллектуалами и постсоветскими хвостами – этого не было», - отметила Елена Скоморощенко.

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