Во вторник, 6 сентября, дождей не ожидается, сила ветра будет небольшой или умеренной.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха днем ​​будет +15+19 градусов, на севере местами +12 и +15 градусов, в южной части и Закарпатье до +20, +22 градусов.

«А вот в ближайшую ночь будет холодно, +3, +8 градусов, на юге и в Закарпатье +6, +12 градусов. И – внимание! – уже появляются заморозки, ночью в большинстве областей местами 0-3 градуса, кроме юга», – предупредила Диденко.

По ее словам, в Киеве и в окрестностях ночью также есть вероятность заморозков. Днем во вторник в столице ожидается 16 градусов. Дождя не будет, а ветер ожидается северный, северо-западный.

«Дожди придут 10-11 сентября, которые прочистят воздух. Ждем», - добавила Диденко.

Напомним, в Киеве снова задымление воздуха из-за пожаров в области - торфяные пожары продолжаются в Вышгородском и Броварском районах. Работники ГСЧС в Киевской области продолжают работать над ликвидацией пожаров.

КГГА советует к улучшению ситуации закрыть окна, по возможности не находиться на улице, пить много воды и включить воздухоочиститель на максимум, если он есть.

Напомним, на выходные готовьте зонтики.

Также сообщалось, что погода разделит Украину – где пройдут дожди, а где ждать +4.

Кроме того, Politeka.net писала, что сентябрь удивит резким изменением погоды.