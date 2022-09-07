Письмо Уотерса, которое он разместил на своей странице в Facebook - реакция на интервью Зеленской, где супруга президента заявила, что "если поддержка Украины будет сильной, то кризис будет короче".

"Если под "поддержкой Украины" вы имеете в виду Запад, который продолжает поставлять вооружение армии киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибаться. Бросание топлива в виде вооружения никогда в прошлом не работало на остановку войны, и сейчас не сработает, особенно потому, что в этом случае большинство горючего бросается в огонь из Вашингтона", - написал любитель рф.

Зеленская ответила на письмо Уотерса в Twitter и предложила ему обратиться к российскому диктатору владимиру путину.

Это Россия вторглась в Украину, разрушает города и убивает мирных жителей. Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей. Если мы сдадимся — нас завтра не будет. Если россия сдастся — война закончится. Роджерс Уотерс, вам лучше обратиться к президенту рф за миром. Не к Украине", — написала первая леди.

Отметим, ранее Уотерс попал в базу Миротворец, в его адрес выдвигаются три обвинения: "антиукраинская пропаганда", "покушение на территориальную целостность Украины", "участие в попытках легализации аннексии Крыма".

Также следует добавить, что Уотерс не имеет отношения к Pink Floyd с 1986 года. Действующие музыканты группы поддерживают Украину.

Напомним, Елена Зеленская принялась защищать русскоязычных в Украине.

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