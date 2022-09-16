В Уркгидрометцентре и ГСЧС предупредили о ряде опасных погодных явлений, которые обрушатся на Украину в ближайшие дни.

В Украине 18 сентября ожидается усложнение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем ​​усиление ветра до 15-20 м/с.

"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем ​​в западных, северных и центральных областях значительные дожди, количество осадков 20-30 мм (I уровень опасности, желтый); в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм, (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

В Укргидрометцентре также добавляют, что на высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.

Также в пресс-службе ГСЧС предупредили, что на Закарпатье 16-17 сентября на участке Тисы Большой Бычков - Вилок ожидается достижение невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,3 - 1,3 м. К счастью, без негативных последствий.

Подобная ситуация будет и в Тернопольской области: в связи с достижением невысокой паводковой волны, вечером 16 сентября и в течение 17-18 сентября, на участке Днестра на Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,9 м.

Напомним, тем временем стало известно о ликвидации "генпрокурора" так называемой "ЛНР" прямо в центре Луганска.

Ранее взрывы прогремели в оккупированном Херсоне.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают наступление - почему нанести россии поражение важно именно до зимы.