В Украине 18 сентября ожидается усложнение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.
В связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с.
"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди, количество осадков 20-30 мм (I уровень опасности, желтый); в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм, (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.
В Укргидрометцентре также добавляют, что на высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.
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Также в пресс-службе ГСЧС предупредили, что на Закарпатье 16-17 сентября на участке Тисы Большой Бычков - Вилок ожидается достижение невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,3 - 1,3 м. К счастью, без негативных последствий.
Подобная ситуация будет и в Тернопольской области: в связи с достижением невысокой паводковой волны, вечером 16 сентября и в течение 17-18 сентября, на участке Днестра на Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,9 м.
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