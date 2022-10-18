В Украине не исключены масштабные отключения электроэнергии из-за обстрелов со стороны оккупантов.

Так, в Киеве после очередного обстрела утром 18 октября нет света и воды на левом берегу. Люди стоят в очередях за питьевой водой.

Также стало известно, что в результате вражеских обстрелов ТЭС 18 октября один человек погиб, шесть получили ранения.

«Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д», - призвал киевлян мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, сегодня российские оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры Житомирской области. В результате 11 населенных пунктов области временно остались без света.

Ранее компания Украэнерго в связи с регулярными ударами россии по инфраструктуре дала украинцам рекомендации, как правильно использовать электроэнергию в течение дня.

«Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр «Укрэнерго» сразу видит, как потребление в стране уменьшается. Это значит, что нашу энергосистему, ежедневно атакующую враг, диспетчерам легче сблансировать в вечерние часы. И у наших специалистов не возникает необходимости применять принудительные ограничения потребления», - пояснили в Укрэнерго смысл такого графика.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация находится под контролем, однако не исключили, что могут быть введены графики аварийных отключений. В компании призвали граждан страны очень экономно расходовать электроэнергию, особенно в вечерние часы.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

"Пространства для переговоров с путинским режимом не осталось", - подчеркнул Зеленский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что «Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию».

«Поэтому она желает сделать в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан», - написал Подоляк в своем Twitter.

Украинцев также предупредили о критической ситуации из-за обстрелов.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Нужно готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – сказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко

Напомним, также сообщалось о главной цели атак Кремля на ТЭЦ Украины.

Кроме того, Politeka.net писала о новом вероятном наступлении врага на Киев.