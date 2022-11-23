В Украине начали развертывать «Пункты Несокрушимости», уже подготовлено более четырех тысяч, но будет еще больше.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, работа «Пунктов несокрушимости» активируется, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понятно, что быстро поставки электричества возобновить не удастся, пишет Politeka.net.

В «Пунктах несокрушимости» для украинцев будут все базовые услуги электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.

"Абсолютно бесплатно и круглосуточно", - подчеркнул президент.

«Пункты несокрушимости» будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

На специальном сайте уже размещена карта таких пунктов и она постоянно обновляется. Кроме того, там можно узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

«В случае аварийного отключения электроэнергии более чем на 24 часа Пункты Несокрушимости станут островком безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания», - говорится в описании, что такое «Пункт несокрушимости».

В таких пунктах предполагается наличие тепла, воды, освещения, интернета, мобильной связи, питания для мобильных устройств, аптечек, места отдыха, обеспечения мама и детей.

Украинцам рекомендуют уже сейчас узнать и записать адреса ближайших Пунктов Несокрушимости.

Ранее в ОП показали работу таких пунктов в деоккупированном Херсоне.

Напомним, ранее стало известно, на сколько еще массированных атак у России хватит ракет.

Также сообщалось, сколько еще месяцев украинцам придется жить с графиками отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью россияне ударили ракетами по роддому.