Украинцам напомнили, как получить от международных доноров денежную помощь в размере 1200 и 2200 гривен наличными.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, в рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям освобожденного Херсона и области предоставляется финансовая поддержка.

Гражданам, пережившим оккупацию, через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен наличными на человека. На кэш-помощь имеют право как взрослые, так и дети.

Списки на получение средств формируют социальные работники органов местного самоуправления. Чтобы получить денежную поддержку, предварительно необходимо обратиться в соответствующий местный совет. Подать заявку на получение финансовой помощи можно и онлайн, заполнив регистрационную гугл-форму.

Также сообщается, что в деоккупированном Херсоне и районах области приступили к работе «Пункты несокрушимости». В специально развернутых и обустроенных помещениях граждане могут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить гаджеты, воспользоваться спутниковым интернетом и получить консультации социальных или медицинских работников.

В ближайшее время такие пункты появятся по всему городу и всей освобожденной части области.

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