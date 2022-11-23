Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Так, в рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям освобожденного Херсона и области предоставляется финансовая поддержка.
Гражданам, пережившим оккупацию, через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен наличными на человека. На кэш-помощь имеют право как взрослые, так и дети.
Списки на получение средств формируют социальные работники органов местного самоуправления. Чтобы получить денежную поддержку, предварительно необходимо обратиться в соответствующий местный совет. Подать заявку на получение финансовой помощи можно и онлайн, заполнив регистрационную гугл-форму.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Настроение упало": украинцам сказали, сколько еще месяцев будут продолжаться отключения света
Андре Тан объяснил, какие шапки будут актуальны этой зимой и с чем их комбинировать: "Круто смотрятся..."
"Зачем нам вторая?": подопечную Потапа сравнили с известной украинской певицей
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
Также сообщается, что в деоккупированном Херсоне и районах области приступили к работе «Пункты несокрушимости». В специально развернутых и обустроенных помещениях граждане могут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить гаджеты, воспользоваться спутниковым интернетом и получить консультации социальных или медицинских работников.
В ближайшее время такие пункты появятся по всему городу и всей освобожденной части области.
Напомним, ранее стало известно, на сколько еще массированных атак у России хватит ракет.
Также сообщалось, сколько еще месяцев украинцам придется жить с графиками отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью россияне ударили ракетами по роддому.