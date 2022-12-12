Газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, были ли сформированы счета за газ в условиях дефицита электроэнергии.

Так, согласно сообщению, «Нафтогаз України», несмотря на дефицит электроэнергии, без задержек и вовремя уже сформировал 12 миллионов 370 тысяч счетов за потребленный газ в ноябре.

Кроме того, отмечается, что компания продолжает обеспечивать бесперебойное газоснабжение на большинстве территории Украины.

Итак, в газоснабжающей компании напоминают, что счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».

Получить счет за ноябрь можно в личном кабинете на my.gas.ua, в чате, на электронную почту, Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, но только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Также счет можно распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay.

Заплатить за потребленный газ можно в личном кабинете на my.gas.ua, в чат-боте GASUA, через сайты и мобильные приложения банков, с помощью платежных систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay и т.п.) или же через платежные терминалы самообслуживания, в любом отделении банка, а также через отделения Укрпочты или Новой почты.

Также в Нафтогазе напомнили, что платежки формируются ежемесячно 10-12 числа.

"Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз)", - говорится в сообщении.

Если же платить за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в GASUA до 15 числа, то можно получить скидку 1%.

Ее можно использовать при следующем платеже.

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