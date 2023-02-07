Блогер Петя Кипиш объяснил, что мода – это прежде всего следование новым трендам, но в общем-то это и дело каждого, дело видения и понимания каждого отдельного человека.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мода – это же дело каждого. Понимание, видение определенных вещей, образов, как оно все смотрится, как оно все сочетается. Для кого-то модно в Carhartt быть одетым, для кого-то в Adidas. Я считаю, что мода – это просто дело каждого», - утверждает Петя Кипиш.

А в целом же, отмечает он, модный человек тот, кто следует тенденциям моды, следует тому, что представляют нам на показах лакшери бренды, одевает их новинки.

«Есть определенные дельцы, которые выпускают ограниченное количество каких-то сумок, каких-то пар (ред. – обуви). Плюс еще есть определенное значение, кто в этой паре обуви ходил, что повышает стоимость», - рассказывает Петя Кипиш.

Как сообщала Politeka, Себастьянович объяснил, поможет ли презумпция невиновности коррумпированным чиновникам.

Также Politeka писала о том, что Сазонов рассказал, как очистить нашу государственную систему от коррупции.