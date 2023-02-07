Блогер Петя Кипиш объяснил, что хорошо и плохо – это субъективные навязанные оценки, а мир на самом деле более нейтрален и даже плохие вещи в нем необходимы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У меня есть определенное понимание, как работает мир, как работают все эти правила. Знаете, есть же писанные законы, а есть неписанные законы, на которые мы даже не обращаем внимания, но они с нами по жизни идут. Карма, отношение к людям – оно все работает на самом деле, ты просто этого не замечаешь, вот и все», - объясняет Петя Кипиш.

По его мнению, в целом наше понимание добра и зла придуманное, а вещи сами по себе более нейтральные. Поэтому, убежден блогер, в мире есть место и плохому, ведь там, где все-все было бы очень-очень хорошо, в конечном итоге все-все было бы очень-очень плохо.

«Мы же живем в мире, и в э том мире есть правила, что такое плохо, а что такое хорошо. Поэтому мы так все и распределяем. На самом деле это все нейтрально», - утверждает Петя Кипиш.

В частности, рассказывает гость программы, даже война, вещь абсолютно плохая и отвратительная, на протяжении всей истории человечества служила контролю количества населения.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что за 11 месяцев войны мир очень сильно изменил свое отношение к российско-украинской войне.

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