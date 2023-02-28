В измененной версии Константин рассказывает о свиньях, которым своей земли мало, поэтому они запускают ракеты в небо.

Стихотворение выдающейся украинской писательницы Лины Костенко "Крила" решили переделать на современный лад. Данный стих известной писательницы по праву считается культовым. В этот раз один из украинцев решил оригинально изменить текст под реалии современности и войны, видео разелтелось в социальных сетях.

В измененной версии Константин рассказывает о свиньях, которым своей земли мало, поэтому они запускают ракеты в небо. Видео с прочтением новой адаптации стало вирусным в TikTok

"А й правда, свині тільки ґрунту і треба. Землі своєї мало, то будуть їб***ть небо. Не знають вони, що таке воля,нНе чують вони, коли кричать їм про горе. ЗМІ ж волатимуть, що правда є сила. А як же людина? А що людина, що живе на землі, свиню не чіпає. Та від неї претензії має ", – начал читать стих популярный актер Константин Скиба.

В сети сразу выразили свое мнение:

«Сильно, даже не могу описать свою эмоцию от увиденного; На мой взгляд, это стихотворение должны изучать будущие школьники, оно аналогично должен занять историческое место; Очень сильно;

Очень сильная адаптация, видео ряд и исполнение😭; Это просто невероятно…; даже не могу описать эмоции от увиденного; Надеюсь, Лина Костенко это увидит. Мурашки по коже 💔».

Напомним, украинцев предупредили о важных запретах – за что можно получить большой штраф.

Также сообщалось, что украинцы выступили против отмены 8 марта.

Кроме того, Politeka писала, что украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.