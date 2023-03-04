Об этом в интервью Politeka Online рассказал с опредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Мы можем констатировать факт улучшения тактических позиций оккупантов в районе населенных пунктов Ягодное и Берховка и продвижение вдоль трассы в направлении Хромового. Контроль над этой трассой дает возможность значительно снизить логистические возможности украинского гарнизона. Но говорить о том, что оккупанты ближайшее время возьмут Бахмут, либо Вооруженные силы Украины вынуждены будут покинуть город, на данный момент подобных сценариев нет", — заявил эксперт.

Он объяснил, что оккупационные войска изменили тактику: от фронтальных атак фактически в лоб они перешли к тактике фланговых охватов позиций ВСУ и установлению непосредственного контроля над трассами. Таким образом оккупанты фактически повторяют сценарии боев за Лисичанск и Северодонецк.

"Давайте говорить о том, что расстояние между флангами российских оккупационных войск до 6 километров. В принципе, расстояние критическое, но говорить о том, что, я еще раз подчеркиваю, в ближайшие дни это расстояние удастся сократить и соответственно вынудить Вооруженные силы Украины покинуть город, пока таких оснований нет. Ожесточенные бои ведутся в районе так называемого "літачка", самолета — это перекресток, это пытаются продавливать со стороны Ивановского. В самом Бахмуте наступление оккупантов это в районе Мясокомбината, там есть улучшение их тактических положений, и в районе так называемой Забахмутки", — добавил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.

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