Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко после новых скандальных заявляений александра лукашенко оценил возможность наступления с территории беларуси.

"После рефлексий лукашенко началась очередная волна тревожных вопросов, а не перевозбудиться ли чипсовый фюрер и не двинет на Киев? Что же, дорогие друзья, успокойтесь! В настоящее время, на территории РБ как не проходило, так и не проходит формирование ударной группировки. Из состава РОВ на территории рБ находится в настоящее время 5 тыс л/с подразделений 6 МСД 3 АК. Около 5,5 тыс отбыли с территории РБ в россию, для последующего перемещения в Луганскую область, для усиления группировки по линии Сватово-Кременная", — пишет эксперт.

В Беларуси российские оккупационные войска размещены на полигонах:

Обуз-Лесновский - до 1300 л/с, а так же танковой роты - 11 танков и 6 ББМ

Лепельский – 2000 л/с, 6 ББМ, 4 гаубицы

Осиповичский – до 150 человек и 12 гаубиц.

По границе Украина-Беларусь, по словам Александра Коваленко, также ситуация не претерпела кардинальных изменений. Вдоль границы размещены подразделения, которые в целом составляют около 1800 л/с, около 60 ББМ и 18 ед. ствольной артиллерии и до 6 РСЗО. По сравнению с приграничным контингентом вначале года отмечается сокращение на 900 тел.

"Таким образом, мы можем констатировать существенное сокращение группировки РОВ на территории РБ, а так же подразделений РБ у границы. Поэтому, не стоит остро реагировать на заявления лукашенко. Не удивлюсь, что после этого своего перформанса он получит очередной кредит от путина. Отрабатывал гонорар. В остальном же, со стороны РБ могут исходить провокации, но тут даже я не знаю, стоит ли им вообще провоцировать наших парней...", — добавил военный обозреватель.

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