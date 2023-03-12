Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил риск наступления россиян с Луганщины на Харьковскую область.

"Российские оккупационные войска в Луганской области продолжают насыщать линию Троицкое-Сватово-Кременная силами и средствами, концентрируя подразделения 20 ОВА, 41 ОВА и 4 ТД непосредственно этой линии, базисно - траса Р-66. Все признаки размещения сил и средств указывают на то, что командование РОВ не избавилось от планов выхода на левый берег речки Оскол, с крайней южной локацией - Лиман, северной - Купянск", — пишет эксперт.

Однако, по его словам, в этой всей подготовке оккупантов к некоему большому наступлению есть нюанс.

"Не так давно я описывал, какие проблемы создал практически на каждом плацдарме Бахмут. Проблемы комплектации подразделений личным составом, техникой, пропорциональным распределением боекомплекта. В целом - проблема полноценного и эффективного МТО. Худшая ситуация у подразделений РОВ наблюдается на левобережной Херсонщине и Запорожской области. Некоторые подразделения, из-за отсутствия полноценного МТО имеют недоукомплектацию, которая несовместима с боеспособностью. А всё потому, что - всё идёт на Бахмут. В свою очередь, ситуация с обеспечением на Луганщине несколько иная", — объясняет Коваленко.

В Луганской области сконцентрированы и подразделения, имеющие куда лучшую комплектацию, чем южная группировка, и логистика работает в разы лучше, чем южное направление с "грустным" Крымским мостом. Но когда начинается наступление, то резко, в разы возрастает расходование ресурса.

"И вот тут возникает вопрос... РОВ никак не могут закрыть вопрос с Бахмутом. РОВ имеют нерешаемую проблему в локации Сиверска. И при всё при этом они намерены наступать? Разумеется, они могут это сделать, но как скоро израсходуется их наступательный потенциал, полноценной компенсации которому в ближайшее время ожидать не стоит, ведь всё поглощает Бахмут, помимо остальных направлений. В целом, данное наступление может запустить цепную реакцию по необратимому истощению ресурса, компенсация которого попросту не вернётся даже на уровень января 2023, как бы не пыхтел российский ВПК", — подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому оккупанты могут наступать по узкому фронту отдельных локаций и никак иначе.

"Рывок РОВ на Харьковщину может оказаться больше похожим не на наступление, а на групповой прыжок леммингов со скалы. При этом, не думаю, что командование РОВ этого не понимает. Но они вынуждены торопить события, в следствие чего совершают ещё больше ошибок, чем ранее", — добавил Александр Коваленко.

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