Идеолог Олесь Доний объяснил, почему против запрета на выезд мужчин из Украины во время войны и почему не каждого следует отправлять на линию фронта.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сначала запрет на выезд выглядел абсолютно основательным с точки зрения не только деятельности коммунальных служб, не только с точки зрения мобилизационного ресурса, хотя мобилизационный ресурс на тот момент был абсолютно добровольный, то есть не нужно было кого-то насильно вылавливать», - отмечает Олесь Доний.

По словам эксперта, тогда действительно был позитив от того, что мужчины не уехали за границу, а европейцы в своих странах видели только женщин, детей и пенсионеров. Попутно он вспоминает, что во время гражданской войны в Сирии и после нее Европу как раз наполнили мужчины, что не способствовало эмпатии. А эмпатия, подчеркивает идеолог, это понимание, попытка войти в нашу ситуацию, попытка больше нас понять.

«В дальнейшем это решение можно было обосновывать необходимостью увеличивать мобилизационный ресурс, что можно подвергнуть сомнению. Мобилизационный ресурс – это не просто граждане, которых можно выдернуть и взять в ряды Вооруженных Сил. Каждый офицер вам скажет, что самый лучший боец – это наиболее мотивированный боец. Но так же верно и то, что не все идут добровольцами. Добровольцы наиболее мотивированы, но многие готовы выполнить свой гражданский долг, когда его позовут», - объясняет Олесь Доний.

В то же время на Запад, подчеркивает он, из Украины хотят уехать не предатели, а те, кто хочет или навестить семью, или переехать к ней, или просто убежать от ужасов войны. Опять же, добавляет идеолог, эти люди не мотивированы воевать, поэтому отправка их на фронт является вопросом рациональности, стоит ли вообще приглашать их в армию.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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