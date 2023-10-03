Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в Украине хотят создать «арсенал свободного мира».

Об этом он рассказал на своем канале.

«Запад придумал новую схему, новую структуру: строить заводы на территории Украины совместно. Для начала там будут ремонтные базы для обслуживания бронетехники, а второй этап – это создание заводов, это производство многих видов вооружения», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, с этими планами в Украину приехали на днях Столтенберг и министры обороны Британии и Франции. Как отметил Дмитрий Спивак, продолжением этой истории стал Форум оборонных индустрий, который проходил в Киеве, где встретились представители более 250 больших компаний со всего мира.

«Это было продолжение этого визита. И Владимир Зеленский, обращаясь к участникам, призвал создать в Украине «арсенал свободного мира». Так назвали формулу производства в Украине разных видов вооружения», - заявил Дмитрий Спивак.

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