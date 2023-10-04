Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Финляндии никогда не оценивают школьников в 0 баллов.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Финляндия – скандинавская страна, которая славится тем, что очень отличается даже от стран Евросоюза как и по уровню экономики, так и по уровню борьбы с коррупцией. В финских школах ученики не получают оценки до 12 лет. Учителя следят за тем, чтобы каждый ученик прогрессировал в своем темпе», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, финская система образования очень отличается от украинской, в частности в Финляндии учителя считают, что оценки – это препятствия на пути к достижениям. Как отметила Эльвира Кириленко, тем не менее дважды в год родители получают отчеты об успеваемости своих детей в школе.

«И там описаны достижения ребенка за семестр. Первые оценки в финских школах появляются лишь в шестом классе от 4 до 10 баллов, и финны считают, что нельзя ребенка оценивать в 0 баллов», - заявила Эльвира Кириленко.

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