Если мы не управляем войной, никакой победы не может быть.

В Украине провалено производство оружие и перевод на военные рельсы экономики. Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко.

“Ситуация провалена во всех основных аспектах: производство оружия; производство необходимых ресурсов для того, чтобы, допустим, обеспечить переселение людей, расселить их в нормальные условия; перевести экономику на военные рельсы путем перевода производств, которые находятся в зоне досягаемости”, - говорит Романенко.

По его словам, практически вся Украина находится в опасной зоне ракетного удара. Но такие города как Харьков, Запорожье, которые находятся близко к границе с рф и линии фронта — особо уязвимы. Их обстреливают из С-300 и ракета долетает буквально за минуту. Предприятия с таких городов надо срочно вывозить на Запад страны, как можно ближе к границе ЕС.

Еще одна из проблема - неправильно выстроенная мобилизация, которая приводит к плохой работе предприятий из-за нехватки специалистов.

“Приведу простой пример ещё один, общаюсь там с людьми, которые в оборонке занимаются. Они говорят: "Ты знаешь, какая проблема. Вот просто мобилизуют, хватают с заводов людей, критических специалистов, которых направляют даже на штабную работу какую-то мелкую, чтоб он работал, человек сидит в Excel... Это как вначале войны рассказывал тот случай, когда чувак, который работает на Боинге, получает 10 тысяч долларов, его в Закарпатье мобилизовали и посадили в Excel таблички заполнять. И в результате просто останавливаются предприятия, потому что нет специалистов, то ограниченное число специалистов”, - говорит Романенко.

Он считает, что если ситуация не будет исправлена, Украина может потерпеть поражение.

“У нас ещё есть какое-то время для того, чтобы... точнее говоря, у нас вопрос не в том, что у нас есть время, а вопрос в том, что мы должны делать действия, для того чтобы в принципе не допустить поражения. И соответственно, должна быть логика действий, которая переводит нас в состояние из неуправления войной в состояние управления войной. А когда у нас появляется такая возможность, то у нас появляется возможность идти к стратегии победы. Потому что, если мы не управляем войной, никакой победы не может быть в принципе”, - подытожил Юрий Романенко.

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