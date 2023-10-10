Заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики в ВР Елена Криворучкина рассказала, что Министерство защиты окружающей среды решило провести инновационную реформу по переименованию Госэкоинспекции.

Об этом она рассказала на канале «PolitБюро».

«Единственное, что мне неизвестно, зачем это сейчас необходимо и в чем логика, содержательное наполнение и значимость предложенной Министерством концепции. Я вам скажу, мы над этим очень усердно работаем», - отмечает Елена Криворучкина.

Как рассказывает экологиня, она создала на базе Экокомитета международную рабочую группу, привлекла ведущих ученых ICD, ОБСЕ, Impel, стремящихся нам помочь, а также общественные организации и наше экспертное сообщество. Гостья программы отмечает, что эта группа как раз и занимается усовершенствованием системы государственного надзора и контроля в экологической сфере, имплементацией европейского законодательства в сфере экологической ответственности и экологического вреда. Поэтому, констатирует экспертка, она может сделать определенные выводы о нелепости концепции, предлагаемой Министерством.

Прежде всего, объясняет она, проблема этой концепции состоит в том, что нет ни одной цифры в финансово-экономическом обосновании. Будучи доцентом кафедры экономики предприятия и вообще человеком, связанным с экономикой, отмечает экспертка, она понимает, сколько будет стоить ликвидация одного органа, выплата и создание нового органа.

«Кстати, в концепции безо всякой цифры в финансово-экономическом обосновании написано, что средства возьмут из государственного бюджета. Министерство финансов отметило, что концепция, которая предусматривает смену вывеску с одной на другую, требует безумных средств, и что государство не может себе это позволить, поскольку приоритетность расходов в военное время принципиально другая», - сообщает Елена Криворучкина.

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