Об этом пишет Людмила Цыганок в своей колонке на Украинской Правде. Далее приводим слова автора без комментариев.

Мое утро ежедневно начинается с похожих обращений из разных уголков Украины:

"Жители микрорайона С…ь, задыхаются каждую ночь!!!

Пожалуй, каждый из нас, хоть раз в жизни, чувствовал едкую вонь горелой электропроводки.

А теперь представьте, что за один день сжигается несколько тонн такой проводки, а кроме нее: металлопластиковые окна, пивные банки и другой алюминиевый металлолом.

Именно этим и занимается в центре города алюминиевый завод…

Даже если вы очень далеки от экологических, нормотворческих, инспекционных вопросов, все изложенное ниже касается каждого.

Без контроля выполнения природоохранного законодательства, без реального воплощения реформ (а не только на бумаге) нам скоро нечем дышать, мы скоро увидим колоссальную новую волну внутренней миграции из-за водного кризиса – и война, как и изменения климата, эту ситуацию лишь ускоряют и углубляют.



Каждый украинец, не планирующий выехать с территории нашего государства, за которую льется реками кровь, должен знать: Экологический контроль требует немедленной реформы. Реформы, а не имитации. Реформы, а не переставление табличек в кабинетах.

Кто виноват в ситуации – хищническое использование природных ресурсов с отсутствием ответственности за это. Кроме ущерба для здоровья, каждый украинец беднеет от грабежа природных ресурсов.



По результатам аудитов Счетной палаты основной причиной ненадлежащего выполнения Госэкоинспекцией своих функций является длительный процесс ее реформирования.

Решения Правительства, как свидетельствует аудит, оказались недостаточно обоснованными и негативно повлияли не только на деятельность органа государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, но и привели к дополнительным расходам государственного бюджета (лишь риски теряния бюджетами разных уровней по расчетам аудиторов) 2018-2020 годы составляют около 2 млрд гривен).

Общая система государственной политики в сфере природопользования по результатам аудитов Счетной палаты неэффективна, целевые показатели государственной экологической политики на установленные контрольные периоды не выполнены, в отдельных случаях - недостижимые и нереалистичные.

В свою очередь, предложенная редакция Концепции 2023 года нарушает принцип "надлежащего правления", согласно которому когда речь идет о вопросах общего интереса, государственные органы должны действовать своевременно и надлежащим и как можно более последовательным способом.

Европейский Суд подчеркивает особую важность введения внутренних процедур государства, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок и будут способствовать юридической определенности в гражданском правоотношении.



Что в этой ситуации делает правительство?

Недавно в Минсреде появилась Концепция реформирования системы государственного надзора в сфере защиты окружающей среды. Снова Концепция, снова обсуждение, и снова не просто потеря времени. Не подыгрывает ли Минокружение необдуманными решениями агрессору?

Так, необходимость в реформировании системы государственного экоконтроля в сфере охраны окружающей природной среды назрела давно и обусловлена ​​многими факторами:

начиная от экологического нигилизма общества и

заканчивая низкой институциональной способностью государственных институтов, на которых возложены функции надзора и контроля за негативным влиянием на окружающую среду и здоровье населения.

Обращаю внимание, что начиная с 2017 года, в мирный период разработанные Правительством нормативные акты по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды не реализованы, в частности концепция реформирования, одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.05.2017 № 616, и План мер по реализации Концепции, одобренный распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.05.2018 №352.



Кроме того, Европейский суд по правам человека в своем решении по делу Yvonne van Duyn v.Home Office отметил, что если государство или орган публичной власти одобрили определенную концепцию своей политики или поведения, такое государство или такой орган будут считаться действующими противоправно, если они отступят от такой политики или поведения в отношении физических и юридических лиц по своему усмотрению .

Почему же создание именно "инспекционного органа", а не "службы" не отвечает международным требованиям и подходам?

Создание именно инспекционного органа, как предлагает сегодня Минокружение, а не службы не отвечает: