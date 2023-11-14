Исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев пояснил, что чиновники не все знают, поэтому нужен диалог с общественностью, чтобы улучшить работу министерства.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

По словам гостя программы, в Министерстве есть несколько проблем, связанных с тем, что далеко не каждый чиновник и даже все вместе взятые понимают действительно то, что сегодня на острие проблематики находится, что самое главное, куда бежать, что разруливать прежде всего, где есть крайне критическая ситуация, что нужно изменить, какую статью закона переписать, какой нормативный акт обновить или вообще урегулировать что-то не урегулированное.

«Здесь для нас очень важен диалог с общественностью, когда нас должны проинформировать наши клиенты. Кто клиенты государственной политики? Художники, культурная общественность, институты, те, кто заинтересован в том, чтобы власть действовала в их интересах. То есть поставить нам задачу, то есть поставить нам требование в некоторых случаях, где-то покритиковать, раскрыв властям глаза на какую-то проблему», - объясняет Ростислав Карандеев.

По его словам, государство ориентировано на то, чтобы обеспечить работу профессионального художника, менеджера культуры, человека неравнодушного, желающего обеспечить наполнение культурного пространства, и помочь тому человеку, в отношении которого культурная услуга осуществляется, поддержать качественно эту услугу и соответствующее их количество.

«Работа власти – нормативно урегулировать все это, но мы можем не знать, можем ошибаться. И очень важен здесь тот диалог, который нужен, между властью и обществом, на уровне один на один с экспертом, коренным образом знающим всю проблематику системы, например, музейной работы, галерейной работы, изобразительного искусства и т.д., в коллективе это форматы фокус-групп, конференций, все, что угодно может быть», – рассказывает Ростислав Карандеев.

Как сообщала Politeka, Васильев объяснил, что, работая с театром, ты так или иначе работаешь и с музыкой, и с литературой, и с художественным искусством, поэтому становишься настоящим искусствоведом.

Также Politeka писала о том, что Сахарук подытожил историю искусства независимой Украины.





