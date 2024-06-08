Салат с тунцем по нашим рецептам будут изюминкой на вашем столе.

Салатс тунцем - это очень вкусное, аппетитное и быстроусвояемое блюдо. Конечно, существует много разных рецептов, но в большинстве случаев салаты с тунцем отличаются легкостью и одновременно высокой питательной ценностью. Politeka подготовила для вас несколько вариантов этого вкусного блюда.

Салат с тунцем

Ингредиенты:

консервированный тунец – 1 банка;

огурцы – 2-3 шт;

базилик – 5-10 листов;

листья салата – 200 г;

кунжут – 1/2 ч. л. л.

Для заправки салата можно использовать лимонный сок или оливковое масло.

Приготовление: Тщательно промойте салатные листья и огурцы под проточной водой. Раскройте банку с тунцем и отцедите лишнюю жидкость или масло. Нарежьте огурцы небольшими кусками, а листья салата рвите руками, положите на готовую миску для салата. Наверху разместите огурцы, а на них – кусочки тунца и базилика. В конце полейте салат лимонным соком или оливковым маслом и посыпьте кунжутом.

Салат с тунцем и яйцом

Ингредиенты:

консервированный тунец – 1 банка;

куриные яйца – 3 шт;

листья салата – 200 г;

помидоры – 200 г;

фиолетовый лук – 1 шт;

черный, красный перец и соль – по вкусу.

Некоторые для вкуса добавляют еще петрушку, а заправляют салат обычно оливковым маслом, но кому-то больше по душе использовать майонез.

Приготовление: Откройте банку с тунцем, вылейте лишнюю жидкость, а рыбу разрежьте на небольшие кусочки. Салатные листья хорошо промойте под проточной водой. Отварите яйца, очистите и нарежьте их на большие части. Лук также очистите и нарежьте его тонкими полукольцами. В широкой миске объедините все предварительно подготовленные ингредиенты, за исключением яиц. Посолите салат и полейте оливковым маслом (или заправьте майонезом). Затем снова аккуратно перемешайте все.

Салат с тунцем и овощами

Ингредиенты:

консервированный тунец – 1 банка;

листья салата – 200 г;

кукуруза – 1 банка;

помидоры черри – 3 шт;

огурцы – 1 шт;

маслины – 150 г;

фиолетовый лук – 1/2 шт;

соль, специи и приправы – по вкусу.

Приготовление: Откройте банку с тунцем, вылейте лишнюю жидкость и разрежьте рыбу на кусочки. Также вынимайте кукурузу и маслины из банки, предпочитая бескостные маслины. Листья салата промойте и порвите руками. Нарежьте лук тонкими полукольцами, огурец – небольшими кусочками, а помидоры черри – частицами. Для заправки салата смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и специи. Все ингредиенты разместите в большой миске, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

Последние новости Украины:



