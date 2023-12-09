Актер Богдан Бенюк прокомментировал ситуацию с тем, что в киевском Театре на Подоле поменяли имя героя пьесы «Хозяин» Карпенко-Карого из Зеленского на Залуский.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Дело в том, что этот момент, который произошел, это мы порой можем раздуть из ничего большое событие. Так же, как конфликт с Фарион раздут был, так же, как и этот случай, который произошел с персонажем Зеленским, который есть в пьесе. Это прерогатива режиссера, который ставит этот спектакль», – отмечает Богдан Бенюк.

Как рассказывает актер, режиссер объяснил это тем, что не хотел, чтобы пьеса «Хозяин» Карпенко-Карого с первых слов вызывала ассоциации с президентом Зеленским, поэтому решил назвать персонажа Залуским, как режиссер он может принимать такие решения. К тому же, добавляет он, у нас есть актер и заслуженный артист Украины Иван Залуский, возможно, если бы режиссер выбрал фамилию «Иванюк», никто бы такого внимания на это не обратил.

Тем не менее, констатирует гость программы, пришел кто-то, кто хорошо вычитал пьесу «Хозяин» Карпенко-Карого, и увидел, что фамилию поменяли, это раздули те, кто поддерживает конфликт между политическим и военным руководством страны. А дальше, рассказывает актер, начали звонить из Управления культуры, хотя они не были на спектакле, но прочитали где-то в Facebook об этом, вышла даже этакая реклама театра.

«Все сейчас начали читать «Хозяина» Карпенко-Карого. Что там такое было? А ведь оно абсолютно не имеет значения. Но мы иногда из таких вещей делаем большой-большой шар, а потом где пузырек девается через какие-то 2 недели, никто не знает. Но билеты на этот спектакль проданы уже на январь и февраль, интересуются люди, действительно не плохой спектакль, хороший спектакль», - объясняет Богдан Бенюк.

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