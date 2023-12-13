Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о ситуации с закупкой FPV-дронов в Украине и объяснил, может ли это оружие изменить ход войны, как танки на Первой мировой.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это спорный вопрос на самом деле, изменили ли танки Первую мировую, и не сразу они смогли ее изменить. Конечно, они добавили огневой мощи, но это все было в комплексе с другими факторами: экономическим исчерпанием Германии, революцией, большевистским переворотом в россии и вмешательством США в войну – это помогло союзникам победить», - объясняет Александр Мусиенко.

А что касается FPV-дронов, отмечает эксперт, то программы по закупке есть, вопрос лишь в том, что все, что закупает государство, - это централизованно и это бюрократия. Поэтому, констатирует он, гораздо более простой процесс, когда люди донатят, на эти деньги покупают и везут на фронт бригадам и подразделениям, в таком случае нет бумажной волокиты и со списанием, и со многими другими аспектами, плюс там есть вопросы к производителям и т.д.

«Поэтому этот вопрос нужно решать так: либо разрешить непосредственно поставки от производителей, уменьшив критерии, которые они могут иметь, либо, убрав максимально бюрократические барьеры, просто производить их большую закупку», - утверждает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, нельзя сказать на 100%, что FPV-дроны не закупаются. По его словам, на самом деле сегодня поступают разные типы дронов, просто это бюрократизация, централизованность и неурегулированность этого вопроса.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что это не будет позиционная фаза, где будет просто стояние.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал последние успехи украинских спецслужб на территории рф.