Журналист Эдуард Глеза сообщил, что раньше никто не хотел заботиться о состоянии газовых сетей, что неоднократно приводило к трагедиям.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Проблему имеем еще с 2015 года, когда Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг исключила из тарифа облгазов средства на обслуживание внутридомовых сетей. Более того, в 2018 году вступил в силу закон «О жилищно-коммунальных услугах», где не сказано, что именно облгазы должны проверять исправность газовых сетей», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, вполне понятно, что облгазы не заинтересованы брать на себя дополнительную ответственность и дополнительную работу. Как отметил Эдуард Глеза, ранее облгазы отвечали только за подвод газа к дому, а все остальное – это уже была серая зона ответственности, о которой никто не хотел заботиться.

«Газовики соглашались на проведение работ только при условии подписания коллективных договоров с ОСМД, управляющим домом или уполномоченным лицом. Поэтому вряд ли кто проверял исправность всех внутридомовых газовых сетей всех домов в последние годы. И такая неопределенность приводила к трагедиям неоднократно», – заявил Эдуард Глеза.

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