Минцифры разъяснили, что повесток в "Дії" не будет, и объединение приложения "Дія" с реестрами ТЦК не предусматривается.

На днях министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать в военкомат через электронные сообщения. Он уточнил, что первоначально информацию о военнообязанных из баз данных учитывают и распределят на категории. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, пришлют приглашение, даже если они за границей. В обществе эту новость начали живо обсуждать, пишет Хайзер.

В Минцифре прокомментировали слухи о повестках в "Дії". Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале в воскресенье, 24 декабря.

Он сказал, что украинцы не будут получать повесток к военкоматам в "Дії".

Напомним, что два месяца назад министр цифровой трансформации Украины уже опровергал информацию о том, что через онлайн-сервис "Дію" могут выдавать повестки.

Минцифры уже разъясняло, что повесток в "Дії" не будет, и объединение приложения с реестрами ТЦК не предусматривается.

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник объяснял, что данные о военнообязанных находятся в реестре «Оберег», принадлежащем Минобороны. «К «Дії» этот реестр не имеет никакого отношения, потому что «Дія» – это не реестр», – подчеркнул он.

Отметим, что в Верховной раде давно обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.