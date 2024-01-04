Об этом он рассказал на своем канале.

«Путину нужно, чтобы воевал бурят, якут, ему нужно, чтобы воевал дагестанец, чеченец, поэтому он всем им дает иллюзию равных россиян. Мол, россия – это страна равных возможностей для всех. Но это вранье, давайте вспомним, что никогда народы, запертые вот там, не были равны», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в россии постоянно высмеивали армян, грузинов, чеченцев, про эти народы писали анекдоты, их высмеивали в фильмах и в комедийных телевизионных программах. Как отметил Борис Тизенгаузен, это все культивировалось до недавнего времени, пока не началась война.

«Вот война была развязана, и путин понял, что ему нужно «мясо» со всех уголков россии, поэтому он продает сейчас иллюзию семьи, единой многонациональной россии. Конечно же, это все не так», - заявил Борис Тизенгаузен.

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