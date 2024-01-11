Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что пенсионеры в возрасте 80 лет, живущие сами и нуждающиеся в уходе, имеют право на прибавку к пенсии, дополнительную к возрастной.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Помимо основной расчетной пенсии по возрасту украинцы также имеют право на разные доплаты. В частности, после 70 лет многие граждане получают возрастные надбавки. Кроме того, некоторые пожилые люди имеют право получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере более 800 гривен. Далеко не все знают об этом, но и далеко не каждый может ее получить», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, эта надбавка предусмотрена постановлением Верховной Рады №261. По ее словам, речь идет о 837 гривен, которые каждый месяц может получить пенсионер, кроме основного размера пенсии и других надбавок.

«Первое – должно быть человеку 80 лет. Второе – этот человек должен проживать один. Третье – он нуждается в постороннем уходе. Но при этом у человека нет группы инвалидности и, соответственно, он получает обычную пенсию, а не пенсию за инвалидность», - объясняет Екатерина Котенкова.

Так что, констатирует она, если человек отвечает всем заявленным критериям, пенсионер имеет право рассчитывать на такую надбавку к пенсии, в то же время он может получать и возрастную надбавку. Также журналистка отмечает, что, конечно, подтвердить свое состояние здоровья, которое не позволяет обходиться без посторонней помощи, у пенсионеры должны документально соответствующим медицинским заключением.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал статью Die Welt о том, что ВСУ могут готовить операцию по освобождению Крыма, когда получат F-16.

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