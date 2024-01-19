Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что милитаризация Крыма сыграла с российскими оккупантами злую шутку, потому что это все требует много электроэнергии, теперь у них блекаут.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Многие подумают, что это движение «АТЕШ», агентура работает. Это, кстати, тоже я бы не исключал в конце концов. Но не рой другому яму, сам упадешь, это очень хорошо известно. Поэтому не нужно было так радоваться, когда в Украине, у нас здесь на территории материковой части был блекаут. А россияне радовались, и оккупанты в Крыму», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, вероятная версия блекаута в Крыму – это значительная милитаризация полуострова. Как он объясняет, дело в том, что россияне сознательно увеличили количество своего военного контингента, увеличили количество военных городков, увеличили количество населения, а это все – огромное потребление электроэнергии.

«А я вам еще приведу пример, который очень показателен на самом деле. А увеличение плотности средств ПВО? ПВО от чего работает? Радары чем питаются вообще-то и все системы? Они питаются электроэнергией. Причем они берут электроэнергии дай Бог», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, надо понимать, что такое Крым, поэтому он уже давно предупреждал, что блекаут будет, когда только начинали говорить о насыщении полуострова российскими ПВО, некуда это все подключать. Кстати, он вспоминает, что у россиян и раньше были с этим проблемы в Крыму, они подключались к краснодару, к ростову, куда-то еще, искали турбины Siemens, то есть сознательно понимали, что проблемы с электроэнергией будут, они не обратимы.

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