Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Чем рекрутинг отличается от мобилизации, потому что процессы эти действительно разные. Рекрутинг – это когда человек самостоятельно видит, что военным нужна та или иная профессия, и поэтому сам вступает в Силы обороны через рекрутинговую компанию», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, процесс рекрутинга никак не заменяет мобилизацию, где предусмотренные повестки, и шансы на право выбора подразделения и специальности существенно уменьшаются. Как отметил Эдуард Глеза, в Государственной службе занятости пообещали, что будут заниматься именно рекрутингом и будут предлагать небоевые специальности.

«Это специальности, которые должны обеспечивать полноценное функционирование и поддержку в тылу. И только в дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональные учения», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, в Одессе задержали беглецов, мужчины скрылись в спальном отсеке автобуса: может угрожать до девяти лет.

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко рассказал, что задумал путин: «Беларусь как разменная монета».





