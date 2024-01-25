Хотя благодаря эффективности украинской ПВО, героической работе энергетиков и помощи партнеров из ЕС Украина довольно спокойно проходит зиму с точки зрения энергетики, сохраняется три тяжелых вызова, с которыми мы имеем дело. Об этом в своей колонке пишет эксперт в сфере энергетики и предприниматель Александр Кацуба.

Первая и наиболее актуальная проблема сейчас, по мнению Кацубы, - это нехватка генерирующих мощностей. Из-за последствий массированных атак РФ. Хотя многое и восстановили, но риски остаются. Потому что через год полностью преодолеть последствия таких атак было невозможно. Вторая проблема — энергетическая неэффективность украинского коммунального хозяйства и украинской экономики в целом. К сожалению, здесь Украина остается одной из самых плохих в Европе. По затратам энергии на 1000 долларов производства мы лучше только страны-агрессора.

Третий вызов – то, что коммунальная и энергетическая инфраструктура большинства украинских городов и громад критически изношена. Последние 10 лет у громад благодаря децентрализации было гораздо больше денег для модернизации коммунального хозяйства. Но, к сожалению, действительно успешных проектов – минимум, подчеркивает предприниматель. В результате сейчас значительная часть украинских городов сидит на пороховой бочке изношенных труб.

Все эти вызовы — именно та составляющая нашей долгосрочной энергетической безопасности и независимости, которую нужно учитывать и во время, и после войны, резюмирует эксперт.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.