Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что россия создала Приднестровье уже давно, а сегодня эта проблема снова актуализировалась, хотя на самом деле ВСУ могут легко ее решить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это (ред. – Молдова) наши соседи, и не просто географические какие-то соседи, это наши реальные соседи, у нас с ними прекрасные отношения. И так случилось, что действительно Молдова очень сильно по истории была похожа на Грузию, а сегодня на Украину. Потому что мы знаем, что есть конфликт, который в 1991 году был затеян, создан и развязан российской федерацией, и мы знаем, что действительно, как в Абхазии и в Осетии оккупировала россия территории, так же один в один это было Приднестровье», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как он рассказывает, в Приднестровье живет 400 000 человек, половина из них говорит на русском, и все это время кремль очень давил на Кишинев со всей этой историей, принуждал к стратегическим шагам, который не выгодны Молдове, но выгодны россии. И это, констатирует эксперт, удавалось, в частности, можем вспомнить прокремлевского молдавского президента Игоря Додона.

«На территории Приднестровье есть очень много заводов, мы знаем, что там есть большая военная база, одна из крупнейших баз в Европе, где хранится огромное количество оружия, Колбасная. И там, между прочим, небольшое количество военных, то есть сегодня для нас это небольшое количество, там не сильно больше 1000 человек. И я, например, считаю, что Украина допустила большую ошибку в 1991 году, это наш стратегический был сосед, если бы тогда Украина проявила интерес, можно было бы спокойно не дать этой проблеме развиться», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, сегодня вся эта история с Приднестровьем вылезла нам боком. В частности, напоминает эксперт, раньше россияне хотели захватить Одесскую область, прорубив коридор и Кишиневу, но не получилось, да и сделать это уже сегодня им не удастся.

Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что самая большая опасность здесь для Украины – не искусственный интеллект, а профессионализм тех, кто руководит.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление президента Зеленского во время его пресс-конференции о том, что потери ВСУ на войне составляют 31 тысячу бойцов.