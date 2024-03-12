Заслуженная юристка Украины Марина Ставнийчук заявила, что международное право сегодня, если и работает, то уже демонстрирует кризисные тенденции, в частности, это членство россии в ООН и в Совбезе.

Об этом она рассказала в программе «Культ личности».

Как рассказывает гостья программы, после Второй мировой войны были созданы институты для поддержания стабильного мира и недопущения таких конфликтов в будущем, и была создана система международного права, военного и гуманитарного на основе устава ООН. Но сейчас, констатирует она, прошло много времени, понятно, что эти международные акты в известной степени носят устаревший характер. Тем не менее, утверждает юристка, она не может сказать, что международное право не работает.

«Да, есть тенденции к кризисности, скажем, в той же Организации Объединенных Наций. Возьмем эту международную организацию и скажем о том, что среди государств-учредителей и государств-членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций как ключевого института, работающего как режим скорой помощи в решении вопросов, когда возникают те или иные международные конфликты, действительно несправедливо выглядит участие той же россии как постоянного члена», - отмечает Марина Ставнийчук.

Как она подчеркивает, россия – государство-агрессор в соответствии с целым рядом положений устава ООН. И известно, напоминает юристка, что после агрессии 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения в Украину россия блокирует все решения Совбеза ООН по украинской проблематике.

«Мы, украинские юристы, украинские политические, государственные деятели еще буквально с начала полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства начали акцию «Долой россию из ООН» именно ввиду того, что россия очень сомнительным, непроцессуальным, внепроцессуальным способом согласно уставным документам Организации Объединенных Наций стала правопреемником Советского Союза в Организации Объединенных Наций и, в частности, в Совете безопасности», - рассказывает Марина Ставнийчук.

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