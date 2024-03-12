Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что Залужный сейчас не дипломат, хотя его назначение, очевидно, согласовано, а как главнокомандующий он действительно был надеждой общества.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как объясняет нардеп, указ президента о назначении Залужного не опубликован, потому что его еще не существует и существовать не может, ведь сначала Великобритания должна дать агреман, то есть согласование на назначение.

«Точно они будут «за». Тем более, 100% перед тем, как было публично объявлено о запросе на этот агреман (что тоже очень необычная практика), были непубличные коммуникации. И я даже знаю о том, что Британии задали вопрос, и они ответили «да», – рассказывает Алексей Гончаренко.

Очевидно, констатирует он, Залужный не дипломат на эту минуту, и, если бы была возможность ему дальше быть главнокомандующим и работать с верховным главнокомандующим Зеленским эффективно, это было бы гораздо лучше, чем назначение послом. По словам нардепа, он вообще был против увольнения Залужного, и это ошибка.

«Я сейчас не собираюсь сравнивать как стратегов и военных Сырского и Залужного, у меня недостаточно знаний для этого и информации. Но Залужный был большой поддержкой для общества. Вот Залужный как главнокомандующий ВСУ стал определенным олицетворением веры общества в ВСУ, и это доверие очень важно для спокойствия общества, для веры в нашу победу», - объясняет Алексей Гончаренко.

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