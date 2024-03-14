Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что на этот раз мы видим расширенный рейд через границы россии по сравнению с тем, которые были раньше, потому что теперь к «РДК» и Легиону «Свобода России» присоединился батальон «Сибирь», это все граждане россии, которые понимают, что иначе в их стране ничего не добиться, только оружием.

«Это фактически право на восстание, закрепленное некоторыми даже актами международного права, которые это разрешают в случае, когда есть диктаторские режимы. А каким образом в россии чего-то добиться? Через выборы ничего не будет, поэтому единственный путь – это бороться с оружием. И вот они пошли», – подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, цель этих событий еще просто не до конца публично освещена, готовится манифест, который будет от объединенной вооруженной российской оппозиции, куда будут входить еще и другие движения, которые находятся сейчас в россии.

«Формируется такое движение. Это те, кто действительно демонстрирует «Нет войне!» реальными делами, не просто где-нибудь наклейками или в соцсетях, а вот они так демонстрируют, что они против войны. Этот рейд направлен еще и на то, чтобы продемонстрировать населению, людям, что российские власти не думают, и москве наплевать на происходящее в Белгороде, в Курске», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что пока Трамп действительно имеет жесткую риторику по отношению к Украине, но он может ее изменить.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал непростую ночь в россии, когда беспилотники залетали в разные их регионы и повлекли за собой пожары.





