Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал планируемый на 15 марта визит Макрона и Туска к Шольцу в Берлин и рассказал, каковы цели этой встречи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В целом нужно сказать, почему так действует французский президент Макрон и даже несколько откладывает, переносит свой визит в Украину. Логика этих вещей вполне понятна, потому что Макрон хочет получить как можно больший консенсус и сплотить коалицию. Он хочет продемонстрировать, что его идея, по крайней мере отдельные пункты этой идеи по коалиции дальнобойного оружия, по отправке войск в Украине находят подкрепление и положительные отзывы в большинстве европейских стран», - объясняет Александр Мусиенко.

И для этого, констатирует он, нужно найти консенсус, потому что так работают демократии и так формируются альянсы. По словам эксперта, даже несмотря на общие ценности, подходы и пересечение точек зрения, внутри коалиций могут возникать разногласия, а они и возникли после того, как Макрон произнес идею об отправке войск в Украину. К тому же Макрон претендует на европейское лидерство, а для этого нужно продемонстрировать, что не только президент США может создать коалицию, но и президент Франции.

«И потому Макрон хочет получить поддержку. Он говорит о том, что нужно найти хоть какой-то консенсус, вести дебаты для того, чтобы сформировать эту европейскую коалицию. Не просто трансатлантическую коалицию с Соединенными Штатами, а именно союз, само объединение внутри Европы. Именно поэтому французский президент будет проводить эту встречу», - заключает Александр Мусиенко.

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