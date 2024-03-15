Общественная деятельница Олеся Тарасенко сообщила, что европейские страны, в частности Швейцария, очень заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные украинские беженцы остались работать там.

Об этом она рассказала в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«В прошлую каденцию я была в представительстве от стороны работодателей Украины в Европарламенте, когда начали давать защитные статусы для украинцев, в кулуарах были разговоры, что Европе очень нужны высококвалифицированные специалисты и бесплатно, потому что украинцам платят меньшую зарплату. Во-вторых, им нужны женщины, которые могут рожать, и уже с готовыми детьми», - рассказывает Олеся Тарасенко.

И именно это, констатирует гостья программы, она видит в Швейцарии, то есть здесь белокожие умные, высококвалифицированные женщины, такие, как украинки, воспринимаются как стратегический запас. По словам общественного деятеля, она общается с этими женщинами и видит, что многие хотят остаться.

Да, констатирует она, в Швейцарии, как и в других странах, беженцы при защитном статусе имеют оплату жилья, медицинской страховки, а она очень дорогая, в других странах такого нет, например, на человека 500 франков оплачивает государство. С этим статусом, добавляет она, украинцы могут работать, но, к сожалению, не так много для них работы.

«Чтобы вы поняли, Швейцария – это страна, куда пытаются поехать все граждане Евросоюза и тем более других стран, чтобы здесь трудоустраиваться, потому что здесь самая высокая зарплата», – подчеркивает Олеся Тарасенко.

Как сообщала Politeka, Кушнир объяснила, почему вообще возникают проблемы и коррупционные скандалы с работниками ТЦК и прохождением ВЛК.

Также Politeka писала о том, что Стелла рассказала, как далеко зайдут «РДК» и легион «Свобода России».





