Политический аналитик Александр Новохатский прокомментировал последние скандалы с работниками ТЦК и объяснил, что так дальше быть не может, общество уже на грани взрыва.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Программа тотальная мобилизация по-зеленский должна быть завершена. Должна быть завершена, потому что на сегодня как человек, который имеет отношение к неким социологическим структурам и социологическим замерам того, что у нас происходит в обществе, (ред. – могу сказать, что) мы близки к катастрофе. Если режим Зеленского, или Владимир Александрович лично, или его пять-шесть менеджеров хотят получить взрыв вулкана… Потому что украинское общество сегодня на грани взрыва», - утверждает Александр Новохатский.

В частности, он вспоминает даже последний нашумевший случай, когда мужчина обухом топора лупил ТЦКшников в грудь. Когда там начали разбираться, рассказывает эксперт, то вышли на историю, которая полностью дискредитирует ТЦК, теперь начинается судебный процесс, маститые адвокаты взялись за дело.

И вот за каждым таким случаем, подчеркивает гость программы, стоит преступление, которое нам не показывают, вот за всеми этими бусиками, полными людьми, противоправные действия. Так что, констатирует он, у нас ситуация перевернута с ног на голову.

«На сегодня программа вот этой мобилизации чего попала обязана быть закончена, иначе войну мы не то, что не победим, мы получим обратную реакцию, мы получим осложнения на фронте на фоне социальных бунтов в тылу. Эту ситуацию ломать надо сейчас. Вот именно сейчас настало то самое «на часі», когда ситуация обязана одним решительным шагом быть повернута в правильное русло», - объясняет Александр Новохатский.

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