Идеолог Олесь Доний объяснил, что запрет на выезд мужчин заграницу никак не поможет наполнить армию, ведь это не о мотивации, а о репрессиях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему я постоянно подчеркиваю, что запрет на выезд мужчин за границу – это вредное решение с точки зрения демократии и экономики для Украины, и ничего общего с наполнением украинской армии, что необходимо абсолютно, нет? Давайте разбираться», – отмечает Олесь Доний.

По его словам, армию можно наполнять мотивационными средствами и, условно, мобилизационно-репрессивными. Если вспомнить начало полномасштабного наступления, рассказывает идеолог, то общество у нас очень мобилизовалось, была повышенная мотивация, эти очереди в военкоматы, а тогда власти ввели запрет выезда мужчин за границу, что является репрессивной мерой.

То есть, констатирует эксперт, таким образом власти показали, что относятся с недоверием к украинскому обществу. Сейчас же, подчеркивает он, нам нужно не просто сопротивляться российской фашистской агрессии, а побеждать врага, и это решение власти отнюдь не поможет наполнить армию.

«Кто хочет уехать за границу? Ну, чтобы не возвращаться. Очевидно, что те, кто не желает служить в армии, и значительная часть, просто кто хочет уезжать и возвращаться. Вот те, кто не хотят служить в армии, не могут быть мобилизационным ресурсом, тем более, они представляют опасность в армии», - объясняет Олесь Доний.

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