Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что закон о мобилизации отнюдь не мотивирует украинцев идти на фронт, вместо этого нужно ввести военную подготовку и научить людей.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Когда мы говорим о цивилизационном или государственном образовании, все вопросы там регулируются с помощью инструмента, который называется «закон». Но, когда их избыточное количество и они высосаны из пальца или из интереса какого-то человека, который называется олигархом, они не являются инструментом. Социум не принимает эти законы. Напротив, развивается противодействие», - отмечает Александр Новохатский.

Так что, констатирует он, возникает вопрос, зачем нам навязывают закон о мобилизации? По мнению эксперта, нам нужно не это, а люди, которые будут воевать, чтобы они были мотивированы и защищены. Но закон, утверждает он, это не даст, он только демотивирует, предлагает ограничения.

«Вот закон о мобилизации – это все равно, что закон о дожде. Что нужно принимать, если они уже хотят принимать закон? Закон об обязательном базовом военном образовании, подготовке. Это должны быть обязательные навыки, которые должны получить все, кто считает себя гражданином Украины. Это непременно. Но воевать должны пойти только подготовленные, готовые и те, кто могут это делать», - объясняет Александр Новохатский.

Так что, констатирует он, людей нужно научить, и центры комплектации абсолютно спокойно могут стать центрами подготовки и комплектации, ведь у них достаточно помещений, достаточно людей, достаточно всего для того, чтобы учить. К тому же, добавляет гость программы, нужно ставить вопрос о подготовке детей в школах, старшеклассников с пониманием того, что война не закончится ни в этом году, ни в следующем, ни через два, и вообще никогда, пока россия существует.

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