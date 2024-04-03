Директор Международного фонда исследования Армении Сурен Петросян рассказал, что 15 тысяч армян сегодня воюют на стороне ВСУ, они чувствуют, что это их долг и цель – победить россию.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Диаспора армян в Украине очень большая, она значимая. Я работал на Сумщине, на Одещине, 5 лет учился в Харькове, в Харьковской юракадемии. И я знаю, что среди армян есть очень много реально уважаемых людей, бизнесменов, интеллигенции, ученых. Насколько сообщество армян в Украине объединено и на помощь Украине, и, соответственно, на сохранение каких-то своих контактов, возможно, с исторической Родиной?», - спрашивает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, армяне в Украине внедрены, как в родную землю, их не называют здесь чужими, и они себя такими не чувствуют, поэтому у ВСУ больше 15 тысяч армян воюют против россии, и есть потери, но они чувствуют, что это их долг. А вот с армянской диаспорой в россии, отмечает эксперт, они прекратили контакты, потому что их там не слышали ни по поводу Украины, ни по поводу Армении ранее.

Как он рассказывает, до полномасштабного вторжения у них был «Союз армян Украины», теперь у них есть Штаб, который реально занимается гуманитарной поддержкой. В частности, отмечает эксперт, руководитель Давид Мкртчян с первых дней войны в Украине, всегда на передовой и куда угодно ездит, помогает, а большинство армян стали волонтерами.

«У нас одна цель – выиграть эту войну. Я вам скажу, выиграешь войну в Украине – это изменит результаты очень многих вопросов по всему миру. Поэтому сегодня Украина на себя вот это тяжелое взяла, и мы должны все делать. Мы должны освободить наши оккупированные территории», - заключает Сурен Петросян.

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