Доктор искусствоведения Анна Веселовская рассказала, что об украинской культуре нужно говорить, в частности, авангард, он требует реабилитации, потому и написала книгу «Украинский театральный авангард».

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Она вышла уже 10 лет назад, то есть уже устарела, мне кажется, и после этого я пыталась что-то другое сделать. Она так просто называется «Украинский театральный авангард», и сейчас это вообще нормально», - отмечает Анна Веселовская.

Тем не менее, рассказывает гостья программы, когда она писала свою докторскую диссертацию, ей не разрешали вставить слово «авангард» в название, вместо этого было что-то вроде «Новейшие направления, течения в искусстве…». По словам экспертки, это был 2005-2006 год, и в Украине тогда нельзя было написать диссертацию под названием «авангард», вот такая ситуация.

«Это не то, чтобы запрещали. Это не советовали, говорили, что вы с такой темой можете не выйти, словом, лучше вам не употреблять это слово. И уже после того, как я защитила ту диссертацию, я понимала, что его надо как-то реабилитировать, и тогда уже сделала эту книгу «Украинский театральный авангард», потому что это действительно колоссальный пласт культуры, и произведений, и достижений», - объясняет Анна Веселовская.

В общем-то, рассуждает она, казалось бы, уже сделано многое, чтобы об украинском авангарде знали, но все равно кажется, что мы не соразмерны тому, что тогда произошло. Как подчеркивает экспертка, это был такой безумный всплеск разных видов искусства, разных форм, в частности, театральных.

Как сообщала Politeka, Сидоренко заявил, что место авторитетных изданий, журналов и арт-критиков сегодня заняли социальные сети.

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